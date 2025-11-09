Ein klingendes Gedenken: Mozarts letztes Werk

Am 5. Dezember, dem Todestag von Wolfgang Amadé Mozart, steht das Stadttheater Wiener Neustadt ganz im Zeichen eines Werkes, das wie kaum ein anderes für Abschied und Vergänglichkeit steht: Mozarts Requiem in d- Moll. Die Aufführung bringt die besondere Verbindung von Musik und Geschichte zum Ausdruck, die das Haus seit seiner Wiedereröffnung im November 2024 prägt.

Werk für die Ewigkeit

Das Requiem hat in Wiener Neustadt eine lange Geschichte. Bereits 1793, nur zwei Jahre nach Mozarts Tod, wurde es in der Neuklosterkirche erstmals als Totenmesse aufgeführt – ein Ereignis, das die Stadt bis heute mit dem letzten Werk des Komponisten verbindet. Seit der Wiedereröffnung des Stadttheaters, nach einer zweijährigen Sanierung, gehört die Darbietung des Requiems zu den kulturellen Fixpunkten des Jahres. Initiiert wurde diese Konzertreihe von Maria Großbauer, der operativen Geschäftsführerin des Hauses. Großbauer, Tochter des ehemaligen Wiener Philharmonikers Karl Jeitler, ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen, studierte Jazz-Saxophon und war viele Jahre in der Kultur- und Veranstaltungsorganisation tätig – unter anderem als Leiterin des Wiener Opernballs. Mit ihrem Engagement hat sie die enge Verbindung zwischen Mozarts Musik und Wiener Neustadt neu belebt.