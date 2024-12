Ein Hoch auf Humor und Pointen

Am 31. März und am 1. April 2025 wird sich die Wiener Stadthalle beim 17. Kabarettgipfel wieder mit lautem Gelächter füllen.

Der 17. Kabarettgipfel verspricht wieder einmal einen unvergesslichen Abend voller Lacher, bester Unterhaltung und scharfzüngiger Satire. Am Montag, dem 31. März, und Dienstag, dem 1. April 2025, geht in der Wiener Stadthalle (Halle F) der Kabarettgipfel über die Bühne – jeweils um 19:30 Uhr. Seit 2017 sorgt dieses einzigartige Event zweimal jährlich für ein echtes Gipfeltreffen der deutschsprachigen Kabarettszene, das die besten Künstler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vereint. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein erstklassiges Line-up und humoristische Highlights freuen. Mit den diesjährigen Programmen der Kabarettgrößen wie Andreas Vitásek, Gernot Kulis, Lydia PrennerKasper, Sonja Pikart und Martin Frank erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Abend, der mit zwei Überthemen – „Es war einmal“ und „Gemeinsamkeiten“ – einen spannenden Rahmen bietet.

© ORF/E&A Film/Hubert Mican Lustige Gesellschaftskritik kommt von Andreas Vitásek

Lachkrampf-Garanten Andreas Vitásek nimmt in seinem neuen Programm „Spätlese“ die Zeitenwende und die aktuellen gesellschaftlichen Themen mit scharfem Humor unter die Lupe. Herb und doch mit einer Prise Restsüße lässt er das Publikum an seinen satirischen Gedanken teilhaben und lässt keine gesellschaftliche Entwicklung unkommentiert. In seinem gewohnt pointierten Stil nimmt er das Leben und seine Beobachtungen mit Humor und einer gehörigen Portion Zynismus auseinander.

© ORF/E&A Film/Hubert Mican Gernot Kulis stellt sich dem Endgegner Leben

In seinem neuen Programm „Ich kann nicht anders“ stellt sich Gernot Kulis dem ultimativen Gegner: dem eigenen Leben. Mit seinem einzigartigen Humor und einem Tempo, das den Atem raubt, begibt er sich auf eine humorvolle Reise durch den chaotischen Alltag, sei es in der Familie oder bei abenteuerlichen Reisen. Besonders die Begegnungen mit der modernen Technologie, wie etwa der intelligenten Badezimmerwaage, liefern genug Stoff für Kulis“ humorvolle Reflexionen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf einen energiegeladenen Abend mit viel Körpersprache und einzigartigen Witzen freuen.

© ORF/E&A Film/Hubert Mican Lydia Prenner-Kasper zeigt auf, wie man mit Witz altert

Lydia Prenner-Kasper zeigt sich in ihrem neuen Programm „Haltbar-MILF“ von ihrer unkonventionellen Seite. Sie geht mit Humor und Selbstbewusstsein dem Älterwerden entgegen und nimmt dabei alle Klischees über das Frauenbild auf die Schippe. Statt sich über den eigenen „Verfallsdatum“ Gedanken zu machen, entscheidet sie sich, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit ihrer scharfsinnigen Beobachtungsgabe und ihrem humorvollen Charme entführt sie das Publikum in eine Welt, in der das Glas immer halb voll ist und jeder Tag eine neue Entscheidung für das Leben darstellt.

© ORF/E&A Film/Hubert Mican Sonja Pikart nimmt das Publikum mit auf eine humoristische Sci-Fi-Reise durch die eigene Seele

Sonja Pikart begeistert mit ihrem Soloprogramm „Halb Mensch“ und stellt die Frage nach der Menschlichkeit in einer zunehmend technisierten Welt. In einer Mischung aus humorvoller Selbstreflexion und dystopischen Gedanken nimmt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Sci-Fi Reise durch die eigene Seele. Ob beim Training, bei der Meditation oder beim Zubereiten von Kimchi, sie erkennt, dass der Mensch sich immer wieder neu erfinden muss – mit einer gehörigen Portion Humor und einer gehörigen Dosis Weltfremdheit. Ihr Programm ist ein surrealer Traum in einer Welt voller Ungewissheit und absurder Beobachtungen.

© ORF/E&A Film/Hubert Mican Martin Frank zeigt absurde Situationen auf

Im Programm „Wahrscheinlich liegt’s an mir“ wirft Martin Frank einen humorvollen Blick auf die Widersprüche des Lebens und unsere Auseinandersetzung mit den alltäglichen Herausforderungen. Mit seiner ländlich-rustikalen Art nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch die absurden Situationen des Lebens – vom Lästern über Milchalternativen bis zu tiefgründigen Beobachtungen über Genderfragen. Dabei nimmt er sich selbst nicht allzu ernst, sondern zeigt mit einer Mischung aus Humor und Entschlossenheit, wie man mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen kann – immer auf der Suche nach dem nächsten Lacher.

© ORF/E&A Film/Hubert Mican „KGB – Die Kabarettgipfelband“ sorgt wie immer für die richtige musikalische Untermalung

Der 17. Kabarettgipfel verspricht also einen unvergesslichen Abend für alle Kabarett- und Comedy-Fans. Die musikalische Begleitung übernimmt dabei auch dieses Mal die mitreißende All-Female-Band „KGB – Die Kabarettgipfelband“. Mit ihrem einzigartigen Sound sorgen die Musikerinnen noch zusätzlich für richtig gute Stimmung. Jetzt Tickets sichern! Tickets sind bereits erhältlich und können über die bekannten Plattformen wie tickets.ORF.at, stadthalle.com, wien-ticket.at und oeticket.at gebucht werden. In Kooperation mit e&a film

Ermäßigung KURIER-Leserinnen und -Leser erhalten 10 % Ermäßigung beim Ticketkauf mit dem Codewort KURIER– max. 4 Tickets pro Vorstellung und nur solange der Vorrat reicht. Die Tickets sind buchbar über die Ö-Ticket-Hotline 0900-9496096, unter oeticket.com sowie unter stadthalle.com oder Tel.: 01-98 100 200.