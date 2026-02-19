Drei Spirituosen-Festivals bringen Genuss nach Wien

Die Ottakringer Brauerei wird 2026 erneut zum Treffpunkt für Liebhaberinnen und Liebhaber hochwertiger Spirituosen. Mit dem Vienna Whisky Festival, dem Vienna Rumfestival und dem Ginmarkt präsentieren drei etablierte Veranstaltungen die internationale Vielfalt von Whisky, Rum und Gin – von klassischen Stilen bis zu spannenden Neuentdeckungen. Der KURIER begleitet alle drei Events als Medienpartner.

Vienna Whisky Festival: Die ganze Welt des Whiskys Am 17. und 18. April 2026 verwandelt sich Wien in einen internationalen Hotspot für Whisky-Enthusiasten. Hunderte Abfüllungen aus aller Welt zeigen die gesamte Bandbreite der Spirituose – von sanft und malzig über fruchtig bis hin zu intensiv rauchig und torfig. Internationale Destillerien, unabhängige Abfüller und Newcomer präsentieren ihre Produkte, ergänzt durch geführte Verkostungen und Masterclasses für alle, die ihr Wissen vertiefen möchten.

Am 17. & 18. April 2026 wird Wien zum Hotspot für Whisky-Fans.

Vienna Rumfestival: Europas größte Rum-Vielfalt Als größtes Rumfestival im Herzen Europas lädt das Vienna Rumfestival am 18. und 19. September zum Entdecken ein. Hunderte R(h)um-Sorten aus verschiedenen Ländern stehen zur Verkostung bereit. Zusätzlich sorgen kreative Cocktailkreationen an der Signature Bar, Live-Versteigerungen, der European R(h)um Award sowie kubanische Live-Musik für besondere Festivalstimmung. Wer tiefer in die Welt des Rums eintauchen möchte, kann bei geführten „Rumwalks“ mit erfahrenen Expertinnen und Experten teilnehmen.

Hunderte Sorten R(h)um aus aller Welt laden am 18. & 19. September zum Entdecken ein.

Der Ginmarkt feiert sein Comeback Nach einjähriger Pause kehrt der Ginmarkt am 18. und 19. September zurück. Als erstes Festival Österreichs, das sich ausschließlich Gin und Fillern widmet, hat sich die Veranstaltung als Fixpunkt für Fans der Wacholderspirituose etabliert. Erlebnis-Stationen, Live-DJs und eine große Outdoor-Food-Area machen das Event zu einem Treffpunkt für alle, die Qualität, Vielfalt und Festivalatmosphäre schätzen.

Der Ginmarkt ist zurück und gastiert am 18. & 19. September in der Wiener Ottakringer Brauerei.