Der NÖ Frauenlauf zeigt Haltung – laufend

Wenn am Sonntag, dem 31. August 2025, der Startschuss für den NÖ Frauenlauf fällt, stehen nicht nur sportliche Ziele im Fokus, sondern auch ein starkes Miteinander – und ein noch stärkerer Grund: der Kampf gegen Krebs. Bereits über 2.800 Frauen haben sich für das diesjährige Laufevent in St. Pölten angemeldet – was zeigt, wie sehr der Lauf mittlerweile in der Region (und darüber hinaus) verankert ist. Denn der NÖ Frauenlauf ist nicht bloß ein sportlicher Wettkampf. Jede Teilnehmerin unterstützt mit ihrer Anmeldung und ihrer gelaufenen Strecke zwei Organisationen, die sich in ihrer Arbeit für andere einsetzen. Pro absolviertem Kilometer fließt ein Spendenbetrag – zur Hälfte an die NÖ Krebshilfe, zur anderen Hälfte an die Stammzellspende des Roten Kreuzes. Ein sportlicher Sonntag mit gutem Gefühl also: Wer hier läuft, tut damit nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch anderen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ Frauenlauf / Peter Schneider

Bewegung & Teamwork Egal ob erfahrene Läuferin, sportliche Gelegenheitstäterin oder absolute Anfängerin – beim NÖ Frauenlauf ist jede willkommen. Zur Auswahl stehen drei Distanzen: 2,5 km, 5,2 km und 9,8 km. Wer lieber mit Stöcken unterwegs ist oder es etwas gemütlicher angeht, kann beim Nordic Walking Bewerb über 5,2 km mitmachen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, gemeinsam etwas zu bewegen. Ein Highlight sind die kostenlosen Teamwertungen. Ab drei Teilnehmerinnen kann man gemeinsam antreten – egal ob als Freundinnenteam oder Kolleginnengruppe. Gewertet wird die Durchschnittszeit des Teams – die Gruppengröße ist nach oben offen. Für besonders schöne Geschichten sorgt die Generationenwertung: Zweierteams mit mindestens 20 Jahren Altersunterschied können gemeinsam starten – oft sind es Mütter und Töchter oder Tanten und Nichten, die gemeinsam über die Ziellinie laufen. Und natürlich gibt’s auch Bewerbe für Kinder und Jugendliche, damit der sportliche Nachwuchs gleich mit Begeisterung dabei ist.

Jetzt anmelden! Der NÖ Frauenlauf ist mehr als ein Laufevent – er ist ein Fest der Bewegung, der Solidarität und des Miteinanders. Vor Ort wartet ein buntes Rahmenprogramm, das nicht nur für Unterhaltung sorgt, sondern auch Gelegenheit zum Austausch bietet. Wer dabei sein möchte, sollte sich allerdings beeilen: Die reguläre Online-Anmeldung ist nur noch bis zum 23. August um 22:00 Uhr möglich. Danach gibt es noch Nachnennungsmöglichkeiten, diese sind allerdings mit einer höheren Anmeldegebühr verbunden. Also: Ob man sich ein sportliches Ziel setzen, mit Kolleginnen einen aktiven Sonntag verbringen oder einfach ein Zeichen für den guten Zweck setzen möchte – der NÖ Frauenlauf ist dafür genau die richtige Gelegenheit. Und wer weiß: Vielleicht wird aus einem Lauf eine neue Routine. Oder zumindest ein richtig schöner Tag. Alle Infos & Anmeldung unter: www.noe-frauenlauf.at