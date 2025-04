Concordia Ball: Pressefreiheit mit Taktgefühl

Wenn im prächtigen Festsaal des Wiener Rathauses Debütant:innen zum Takt von Strauss und Co. die Eröffnung des Concordia Balls tanzen, dann beginnt nicht nur ein glanzvoller Abend, sondern auch ein Fest, das seit mehr als 160 Jahren für weit mehr steht als Tanz und Etikette. Der Concordia Ball – gegründet vom gleichnamigen Presseclub – ist eine Institution des demokratischen Lebens in Wien und ein kultureller Höhepunkt mit gesellschaftspolitischer Botschaft. Am 23. Mai 2025 wird er zum 125. Mal gefeiert – als stimmungsvolles Plädoyer für Meinungsfreiheit, Medienvielfalt und unabhängigen Journalismus. Haarschmuck mit Haltung Den Auftakt zu diesem besonderen Jubiläum bildete kürzlich die erste Ballprobe des Eröffnungskomitees in den traditionsreichen Räumlichkeiten des Presseclub Concordia. Die geladenen Debütant:innen nutzten die Gelegenheit, um sich auf ihren großen Auftritt im Mai vorzubereiten – und setzten dabei gleich ein sichtbares Statement: Die bildende Künstlerin Simone Bernert präsentierte den eleganten Kopfschmuck der Debütantinnen, den sie exklusiv für den Concordia Ball entworfen hat. „Der Kopfschmuck steht in der Tradition des Concordia Balls, Kunst, Politik und Presse aufs Parkett zu bringen und mit einem Augenzwinkern zu ergänzen – hat ja bereits die Familie Strauss in der Titelgebung ihrer Widmungskompositionen für den Ball nicht selten die politischen Forderungen der Concordia unterstützt“, so die bildende Künstlerin Simone Bernert.

© Presseclub Concordia/Christoph Sommerer Bei der diesjährigen Ballprobe: Die Tanzschritte sitzen und die Vorfreude ist groß.

Die floralen Haarskulpturen umfassen sowohl die Titel der 40 historischen Widmungswerke der Strauss-Dynastie für den Concordia Ball als auch 30 Fantasiekompositionen mit Bezug auf die jüngere Vergangenheit und Gegenwart – darunter ein „Inseratenkorruptionsfrei Walzer“, ein „Algo-Rhytmus“ oder eine „Podcast Polka“. Ergänzt wird das Ensemble durch eine Hommage an die jüngste Neukomposition für den Ball: die „Neue Concordia Polka“ von Alma Deutscher. Musikalisches Ausrufezeichen Die britische Komponistin und Nachwuchs-Klassikstar Alma Deutscher hat eigens zum Strauss-Jubiläum im Auftrag des Festjahrs Johann Strauss 2025 Wien für den Concordia Ball ein neues Werk geschaffen, das den Ball musikalisch eröffnet – ein eindrucksvoller Brückenschlag zwischen Tradition und Gegenwart. „Ich wollte etwas schaffen, das an die Klangwelt von Johann Strauss erinnert und gleichzeitig moderne Elemente einfließen lassen. Der Untertitel 'Eilmeldung' verweist darauf, dass es ja der Ball der Journalistinnen und Journalisten ist. Zu Beginn gibt es auch eine Melange aus Signationen bekannter Nachrichtensendungen, die ich dann in meiner Komposition aufgreife“, so Deutscher. Die Uraufführung der „Neuen Concordia-Polka“ erfolgt am Ballabend selbst – interpretiert vom Wiener Opernball Orchester und dirigiert von der Komponistin persönlich. Für Liebhaber:innen der Wiener Balltradition ist dieser Moment nicht nur musikalisch ein Höhepunkt, sondern auch ein starkes Symbol: Der Concordia Ball bezieht Stellung – charmant, aber unmissverständlich.

© Concordia Ball/APA-Fotoservice/Martin Hörmandinger Auch dieses Jahr verwandelt sich das Wiener Rathaus in den Schauplatz für den schönsten Sommerball des Jahres – und in eine Bühne für Haltung, Lebensfreude und Tanz.

Rauschende Ballnacht „Wenn die Debütant:innen, geschmückt mit den raffiniert gestalteten Haarskulpturen die Ballprobe eröffnen, dann ist das der perfekte Auftakt für den schönsten Sommerball der Stadt!“ zeigt sich Ballmeisterin Deborah Grumberg begeistert. Choreografiert wird das Eröffnungskomitee von Tanzmeisterin Sonja Hofstätter von der Tanzschule Chris. „Wir freuen uns bereits jetzt auf alle Tanzbegeisterten, die mit uns im Mai eine rauschende Ballnacht im prachtvollen Wiener Rathaus und seinen Sälen erleben möchten!“ Und diese Ballnacht hat es in sich: Ob stilvolle Tänze in den eleganten Sälen, ausgelassene Stimmung am Disco Floor im Arkadenhof oder die legendäre Mitternachtsquadrille – das Programm bietet für jede Stimmung den passenden Rahmen. Die Musik reicht von Klassik über Jazz bis hin zu Club-Sounds – ein Ball für Traditionalist:innen und Nachtschwärmer:innen gleichermaßen. Für freien Journalismus „Seit 1863 ist der Concordia Ball eine Wiener Institution, die bis heute eng mit der Familie Strauss und ihrer Musik verbunden ist. Die politischen Statements, die sich in den Titeln ihrer Widmungskompositionen für den Presseclub Concordia wiederfinden, zeigen noch heute, wie wichtig es ist, mit diesem Fest für den freien Journalismus ein starkes Zeichen für die Pressefreiheit zu setzen,“ betont Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Das macht den Concordia Ball so besonders: Er ist nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern ein Fest mit Haltung. Wer an diesem Abend über das Parkett des Rathauses tanzt, tanzt auch für Demokratie, Pressefreiheit und die Bedeutung unabhängiger Medien in unserer Gesellschaft.

