Charity Run: Laufen gegen Krebs – dafür mit Herz
Gemeinsam laufen, gemeinsam helfen: Unter diesem Motto geht Laufen gegen Krebs 2026 in die nächste Runde. Die erfolgreiche Charity-Aktion verbindet Bewegung mit Solidarität und macht es besonders einfach, ein Zeichen zu setzen: Gelaufen oder gewalkt wird dort, wo man möchte – alleine oder im Team, zu einer selbst gewählten Zeit. Von 16. bis 19. April zählt jede absolvierte Strecke im Kampf gegen Krebs.
Gemeinsam helfen
Im Vorjahr setzten rund 5.000 Erwachsene sowie 35.000 Schul- und Kindergartenkinder gemeinsam ein starkes Zeichen und erliefen 160.109 Euro. Insgesamt konnten bisher über 715.000 Euro gesammelt werden. Die Spenden kommen je zur Hälfte der regionalen Krebshilfe sowie der Stammzellspende des Roten Kreuzes zugute – Organisationen, die auf Unterstützung angewiesen sind, um Vorsorge, Beratung und lebensrettende Maßnahmen zu ermöglichen.
Flexibel teilnehmen
Die Teilnahme ist unkompliziert: Gelaufen oder gewalkt wird zwischen 16. und 19. April und zwar überall, wo es am besten passt. Die zurückgelegte Distanz wird mit einer Running-App oder GPS-Uhr aufgezeichnet und anschließend über einen bereitgestellten Link hochgeladen. So scheint jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer automatisch in der Ergebnisliste auf – und wird Teil einer großen, österreichweiten Bewegung.
Sportlich stehen verschiedene Distanzen zur Auswahl: 2,5 km, 5 km, 10 km oder ein Halbmarathon über 21 km, auch Nordic Walking ist möglich. Für Kinder (Jahrgang 2011 und jünger) gibt es einen eigenen Bewerb über 1.000 Meter. Zusätzlich findet von 7. bis 17. April eine eigene Schulchallenge statt.
Pakete & Wertung
Bei der Anmeldung wählen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen drei Paketen: Basis (16 Euro), Komfort (26 Euro) oder Premium (36 Euro). Je nach Paket fließen 8, 12 oder 16 Euro direkt in den Spendentopf. Während das Komfort-Paket zusätzlich eine Erinnerungsmedaille und das aktuelle Funktionsshirt beinhaltet, wartet beim Premium-Paket eine Goodie-Box mit attraktiven Partnergeschenken. Außerdem erhalten alle Teilnehmenden eine persönliche PDF-Startnummer und Urkunde. Und ein weiteres Goodie: Alle Starter nehmen an einer Tombola im Rahmen der Online-Siegerehrung am 19. April teil. Neben Einzelwertungen werden auch Teams ausgezeichnet – etwa das größte Team oder die besten Durchschnittszeiten.
Weitere Infos und die Anmeldung finden Sie im Internet unter: www.laufengegenkrebs.at
Kommentare