Charity Run: Laufen gegen Krebs – dafür mit Herz

Gemeinsam laufen, gemeinsam helfen: Unter diesem Motto geht Laufen gegen Krebs 2026 in die nächste Runde. Die erfolgreiche Charity-Aktion verbindet Bewegung mit Solidarität und macht es besonders einfach, ein Zeichen zu setzen: Gelaufen oder gewalkt wird dort, wo man möchte – alleine oder im Team, zu einer selbst gewählten Zeit. Von 16. bis 19. April zählt jede absolvierte Strecke im Kampf gegen Krebs.

Ob Laufen oder Walken: Jede Teilnahme ist ein Schritt im Laufen gegen Krebs.

Gemeinsam helfen Im Vorjahr setzten rund 5.000 Erwachsene sowie 35.000 Schul- und Kindergartenkinder gemeinsam ein starkes Zeichen und erliefen 160.109 Euro. Insgesamt konnten bisher über 715.000 Euro gesammelt werden. Die Spenden kommen je zur Hälfte der regionalen Krebshilfe sowie der Stammzellspende des Roten Kreuzes zugute – Organisationen, die auf Unterstützung angewiesen sind, um Vorsorge, Beratung und lebensrettende Maßnahmen zu ermöglichen. Flexibel teilnehmen Die Teilnahme ist unkompliziert: Gelaufen oder gewalkt wird zwischen 16. und 19. April und zwar überall, wo es am besten passt. Die zurückgelegte Distanz wird mit einer Running-App oder GPS-Uhr aufgezeichnet und anschließend über einen bereitgestellten Link hochgeladen. So scheint jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer automatisch in der Ergebnisliste auf – und wird Teil einer großen, österreichweiten Bewegung.

Gemeinsam ein Zeichen gegen Krebs setzen – und dabei noch etwas für die eigene Gesundheit tun.