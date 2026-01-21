Cézanne, Monet, Renoir: Gratis-Highlight am KURIER-Tag
Wer französischen Impressionismus liebt, sollte sich diesen Samstag vormerken: Am 24. Jänner 2025 lädt das Untere Belvedere von 10 bis 18 Uhr zum KURIER-Tag – mit freiem Eintritt in die Ausstellung „Cézanne, Monet, Renoir. Französischer Impressionismus aus dem Museum Langmatt“.
Exklusiv für KURIER-LeserInnen heißt es an diesem Tag: Zeitung vorzeigen, Kunst genießen. An der Tageskassa genügt es, eine Ausgabe des KURIER vorzuweisen – das Datum und die Ausgabe müssen nicht aktuell sein –, und schon öffnet sich der Weg zu einer der bedeutendsten Impressionismus-Präsentationen dieser Saison.
Bitte beachten Sie, dass es an unserem Aktionstag aufgrund des hohen Andrangs zu Wartezeiten und aus Sicherheitsgründen zu vorübergehenden Einlasssperren kommen kann. Der freie Eintritt gilt ausschließlich am Aktionstag 24. Jänner, ein Anspruch auf kostenlose/rabattierte Tickets außerhalb dieses Zeitraums besteht nicht.
Wenn Farbe und Licht den Ton angeben
Im Zentrum der Ausstellung stehen Werke von Paul Cézanne, Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir, die zu den prägenden Figuren des Impressionismus zählen. Ihre Bilder zeigen jene neue Auffassung von Malerei, in der Licht, Farbe und flüchtige Stimmungen wichtiger wurden als detailgenaue Wiedergabe. Landschaften, Szenen des modernen Lebens und Porträts eröffnen Einblicke in eine Zeit, in der Künstler begannen, den Augenblick selbst zum Motiv zu machen. Gerade diese Konzentration auf den Augenblick macht den Rundgang so reizvoll – und lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen und die Ausstellung im Unteren Belvedere selbst zu besuchen.
Kommentare