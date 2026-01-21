Cézanne, Monet, Renoir: Gratis-Highlight am KURIER-Tag

Wer französischen Impressionismus liebt, sollte sich diesen Samstag vormerken: Am 24. Jänner 2025 lädt das Untere Belvedere von 10 bis 18 Uhr zum KURIER-Tag – mit freiem Eintritt in die Ausstellung „Cézanne, Monet, Renoir. Französischer Impressionismus aus dem Museum Langmatt“.

Exklusiv für KURIER-LeserInnen heißt es an diesem Tag: Zeitung vorzeigen, Kunst genießen. An der Tageskassa genügt es, eine Ausgabe des KURIER vorzuweisen – das Datum und die Ausgabe müssen nicht aktuell sein –, und schon öffnet sich der Weg zu einer der bedeutendsten Impressionismus-Präsentationen dieser Saison.