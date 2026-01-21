Kulturgenuss im Belvedere

Cézanne, Monet, Renoir: Gratis-Highlight am KURIER-Tag

Pierre-Auguste Renoir, Das Boot, um 1878
Am 24. Jänner können Sie gratis die Ausstellung besuchen – einfach KURIER zeigen und Kunst im Unteren Belvedere erleben.
Von KURIER Marketing
21.01.26, 15:11

Wer französischen Impressionismus liebt, sollte sich diesen Samstag vormerken: Am 24. Jänner 2025 lädt das Untere Belvedere von 10 bis 18 Uhr zum KURIER-Tag – mit freiem Eintritt in die Ausstellung „Cézanne, Monet, Renoir. Französischer Impressionismus aus dem Museum Langmatt“.

Exklusiv für KURIER-LeserInnen heißt es an diesem Tag: Zeitung vorzeigen, Kunst genießen. An der Tageskassa genügt es, eine Ausgabe des KURIER vorzuweisen – das Datum und die Ausgabe müssen nicht aktuell sein –, und schon öffnet sich der Weg zu einer der bedeutendsten Impressionismus-Präsentationen dieser Saison.

Paul Gauguin, Stillleben mit Früchteschale und Zitronen, um 1889/1890

Ausstellungsansicht "Cézanne, Monet, Renoir. Französischer Impressionismus aus dem Museum Langmatt", Unteres Belvedere

Wenn Farbe und Licht den Ton angeben

Im Zentrum der Ausstellung stehen Werke von Paul Cézanne, Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir, die zu den prägenden Figuren des Impressionismus zählen. Ihre Bilder zeigen jene neue Auffassung von Malerei, in der Licht, Farbe und flüchtige Stimmungen wichtiger wurden als detailgenaue Wiedergabe. Landschaften, Szenen des modernen Lebens und Porträts eröffnen Einblicke in eine Zeit, in der Künstler begannen, den Augenblick selbst zum Motiv zu machen. Gerade diese Konzentration auf den Augenblick macht den Rundgang so reizvoll – und lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen und die Ausstellung im Unteren Belvedere selbst zu besuchen.

