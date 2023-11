Besuchen Sie die KURIER Podcast Night!

Folgende Podcasts werden live vorgetragen, nach jedem besteht auch die Möglichkeit, Fragen an die Protagonisten zu stellen:



Ich weiss, wie es ist

Der preisgekrönte Mental Health Podcast des KURIER

Menschen, die eine schwere Krise durchlebten, erzählen von den Anfängen, an welcher Stelle sie am Tiefpunkt angelangt sind und auch wie und mit welcher Hilfe sie rausgekommen sind. Die Podcasterinnen 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 und 𝐘𝐯𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐖𝐢𝐝𝐥𝐞𝐫 gewähren einen Blick hinter den Kulissen: Wie findet man Gesprächspartner:innen, wie schwierig ist diese Art von Interview und was hat sie besonders berührt.



Dunkle Spuren

Der preisgekrönte True Crime Podcast des KURIER

Unsere Reporter:innen rollen ungelöste Kriminalfälle neu auf. Es sind Fälle, in denen Menschen spurlos verschwinden, Bluttaten, die Rätsel aufgeben, Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungeklärt sind. In dem Special reden die Reporterinnen mit Moderator Stephan Andrejs über Wendungen in vergangen Fällen, aber auch worauf sich True Crime Fans für 2024 freuen dürfen.



Fake Busters

Der Verschwörungstheorie-Podcast des KURIER.

Haben sich die Weltmächte verschworen? Wollen Reptiloide die Menschheit unterwerfen und waren wir eigentlich jemals wirklich auf dem Mond? Birgit Seiser und Armin Arbeiter tauchen im Podcast in die Welt der Verschwörungstheorien ein und suchen nach der Wahrheit. In diesem Special geben sie eine besondere Kostprobe aus ihren Recherchen.



Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend im Urania Kino. Einlass ab 20:00 Uhr,

Beginn der Podcast Night ist ca. um 20:15 Uhr.

EUR 20,- Normalpreisticket



