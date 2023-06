35. ASICS Österreichischer Frauenlauf mit Jubiläumsmotto #KindOfMagic

Der größte Frauenlauf Europas steht in den Startlöchern. Am Sonntag, den 4. Juni 2023 verwandeln über 21.400 Läuferinnen & Nordic Walkerinnen jeden Alters den grünen Wiener Prater wieder in einen Ort voller Empowerment, Spaß und Emotion! Alle Frauen und Mädchen – unabhängig von Laufniveau, Religion & Herkunft – sind dabei herzlich willkommen!