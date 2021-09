Zum Anhören: Coldplay und BTS veröffentlichen gemeinsamen Popsong

Die siebenköpfige Gruppe BTS, die sich 2013 gegründet hatte, schaffte es dem "Billboard"-Magazin zufolge im vergangenen Jahr mit ihrem Song "Dynamite" als erste südkoreanische Musikgruppe an die Spitze der US-Singlecharts. Im Juli kletterte die Band mit ihrer Single "Permission to Dance" zum fünften Mal auf Platz Eins in den USA - so viele Nummer-Eins-Hits innerhalb so kurzer Zeit hatte dem Magazin "Forbes" zufolge zuletzt Michael Jackson im Jahr 1988 erreicht.