Zubin Mehtas magischer Mozart im Musikverein

Als er bedächtig die Symphonie in Es-Dur, KV 543, anhob, öffnete er ein neues Tor zum Kosmos Mozart. Er lotete die Sätze aus, ließ den Charakter dieser Symphonie mit dem rauen, erdigen Klang seines Orchesters spüren, als würde er dieses Werk mit dem Begriff „Nachdenklichkeit“ überschreiben. Dann die g-Moll, KV 550. Mit einer eigentümlichen Verhaltenheit eröffnete er neue Perspektiven auf Mozarts „Vierzigste“. Sein Orchester folgte ihm hochkonzentriert. Mit der „Jupiter-Symphonie“ in C-Dur, KV 551, schlug er den Bogen über das große Ganze. So langsam hörte man diese vier Sätze selten, aber warum nicht. Jede Generalpause setzte er mit Nachdruck. Mehta verstand es, mit seiner Lesart auf eine magische Art zu fesseln. Das Publikum würdigte ihn mit minutenlangen stehenden Ovationen. S. Zobl