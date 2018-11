Zaz im Interview: Zeit für sich selbst und Umweltinitiativen

Aber nicht nur der Text von „Qué vendrá“ ist nicht von Zaz selbst. Für „ Effet Miroir“ hat sie einige Gastautoren beschäftigt, weil sie viele Texte angeboten bekommt. „Davon sprachen mich einige direkt an, fast schon so, als wären es meine eigenen Worte. So kann ich diese Lieder mit Emotion singen, ohne zu lügen. Ich denke, das macht es aus, dass wir alle von einem Lied berührt werden.“

In der Pause begann Zaz – nach der Begegnung mit einem Künstler in Québec – auch zu malen: „Ich weiß nicht, ob es je eine Ausstellung geben wird. Aber ich habe Spaß, ich schaffe, ich lasse los und ich drücke aus, was ich anderes fühle als durch Musik. Das ist super!“