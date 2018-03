Zahlreiche Blockbuster auf ATV und Puls4

"Phantastische Tierwelten und wo sie zu finden sind"

Das Rechtepaket von NBCUniversal bringe "exklusive Filmpremieren", etwa "Fifty Shades of Grey" und "Fifty Shades Darker", "Minions" oder "Secrect Life of Pets". Über 100 weitere Library-Titel sehen ebenfalls Bestandteil. Aus dem bereits im Vorjahr geschlossenen Vertrag mit Warner Brothers schließlich erhält die Gruppe "rund 50 Prozent der Blockbuster der Kinojahre 2016 bis 2019", hieß es in der Aussendung. Dies bedeute FreeTV-Premieren für die "Harry Potter"-Fortsetzung "Fantastische Tierwelten und wo sie zu finden sind", das Superheldenmovie "Suicide Squad" oder die Krimikomödie "Vier gegen die Bank" mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer.