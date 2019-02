Die Kulturdebatte um harten Rap dreht sich tatsächlich seit Jahren um dieselben Positionen: Hier die besorgten Ordnungshüter und Aufsichtspersonen, dort die Künstler, die zu Recht darauf verweisen, dass auch ein Bruce-Willis-Film nicht zu amateurhaften Sprengungen verleite. Warum also die Pose harter Rapper ernster nehmen oder gar zensurieren?

Die Verkaufszahlen zeigen ohnehin, dass guter Elterngeschmack nicht vor schlimmen Worten und üblen Geschichten in Reimform bewahrt. Rap ist in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Musikgenre aufgestiegen. Rapper Drake führte die amerikanischen Billboard-Charts zum Jahresende an, fünf Plätze der Top Ten gingen an schwarze Künstler, die Rap oder R’n’B zuzuordnen sind.

Zugleich sind deren Songs Geschichten aus der Perspektive der Straße: Wo keine Jobperspektiven herrschen, können sich junge Leute zwischen einer Karriere als Drogendealer, Sportler oder eben als Rapper entscheiden. Und als letzterer erzählt man eben die Geschichten des eigenen Alltags. Dies zu löschen, hat den Beigeschmack der Willkür.