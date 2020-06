YDP: Vienne gewinnt und ärgert sich

Die Gewinnerin des Young Directors Award 2012 der Salzburger Festspiele heißt Gisele Vienne. Die Französin bekam die Auszeichnung für ihre beiden Arbeiten "Eternelle Idole" und "This is how you will disappear". Der Preis ist mit 10.000 Euro und und einer exklusiven Füllfeder von Sponsor Montblanc dotiert. Bei der Preisverleihung beklagte sich Young-Directors-Project-Gewinnerin Vienne coram publico bei den Kritikern und bezeichnete deren Arbeit als "nicht intelligent und diskreditierend".



Die Jury - bestehend aus Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Galerist Thaddäus Ropac, Schauspieler August Diehl, Autor Händl Klaus und Kritiker Peter Kümmel - begründete ihre unerwartete Entscheidung so: "Gisele Vienne beschwört in ihren Stücken keine Zeit, die es schon einmal gegeben hat oder die es geben wird. Diese Regisseurin ist in ihrer eigenen Welt unterwegs... Verdammte, Verbannte und Untote aus unserer Populärkultur ziehen dort ihre Spur, Kontaktaufnahme ist unmöglich, denn die Sprache ist an ihrem Ende angekommen... Der Mensch wird von Räumen verschlungen, aber die Art wie er kämpft, hat große Schönheit. Diese Schönheit hat die Jury bewogen, den Young Directors Award an sie zu vergeben."