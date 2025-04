Wynton Marsalis’ Hommage an Jazztradition und Bigbandsound

Weltklasse

Charmant und Nostalgie pur ist „The Maid With the Flaccid Hair“ von Artie Shaw aus den 1940er-Jahren: Erstaunlich, wie die Klangbilder von anno dazumal außer auf alten Schallplatten heute auch noch live authentisch reproduziert werden.

Thomas Gansch als Gast bringt mit einem fulminanten Solo schon vor der Pause Feuer in „San Sue Strut“. Die Energie des Trompeters erhellt die Bühne auch bei der Uraufführung seiner Auftragskomposition „Naschmarkt Walk“, dem 1. Satz der „Vienna Suite“, die noch Work in Progress ist. Es gibt doch nichts Schöneres als den orchestralen Wumms der Bläser und die volle Klangbandbreite eines fixfidelen und so hochkarätig besetzten Weltklasse-Ensembles wie dem JLCO.

Werner Rosenberger