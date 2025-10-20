Wu-Tang Clan kommt am 6. März 2026 nach Wien

Die legendäre Hip-Hop-Crew Wu-Tang Clan hat Tourdaten in Europa, Großbritannien und Dubai angekündigt. Am 6. März 2026 tritt die Gruppe um Method Man, RZA, Ghostface Killah & Co. in der Wiener Stadthalle auf, der Vorverkauf beginnt am 24. 10.

Die Tour trägt den Titel "The Final Chamber" - er nimmt Bezug auf das von der Band geschaffene Universum, das seit dem Debütalbum "Enter the Wu-Tang (36 Chambers) viele Einflüsse aus Kung-Fu-Filmen verarbeitet. Das Programm werde die ganze Spannweite des Katalogs der Rapgruppe umfassen, hieß es in einer Aussendung des Veranstalters vom Montag. Die Gruppe hat seit ihrem Debüt 1993 weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft.

Mit ihrem Programm gastierte der Wu-Tang Clan als erste Hip-Hop Combo überhaupt mit einer "Residency" in Las Vegas. Es folgte eine Nordamerika-Tour mit 27 Konzerten. Die nun angekündigte Erweiterung der Tour wird die Band an 15 Orte in der EU, Großbritannien und Australien führen; hinzu kommt noch ein Auftritt in Dubai am 22. März 2026.