Wrabetz will ein ORFeins to go

ORF-Chef Alexander Wrabetz will den ORF in der nächsten Geschäftsführungsperiode zum Social Media-Haus entwickeln und die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Senders auf möglichst vielen Plattformen anbieten. Dies sagte Wrabetz, der sich bei der ORF-Wahl im August wieder um die Funktion des Generaldirektors bewirbt, beim Pre-Opening des Werbeplanung-Summit in Wien. Allerdings bedarf es dafür auch Änderungen im ORF-Gesetz.

"Wir müssen die Baby-Boomer und die Millennials erreichen", so Wrabetz. Dafür brauche es eine gute Kombination aus linearen und nonlinearen Angeboten. "Wir produzieren jedes Jahr tausende Stunden Programm - Information, Kultur, Dokus, Sport. Diese Inhalte stehen sieben Tage in der TVthek, dann sind sie weg. Wenn wir ein Content-Haus für alle Generationen und gesellschaftlichen Gruppen sein wollen, müssen wir die Möglichkeit herstellen, dass unser Content auch nach sieben Tagen oder auch nach Jahren gefunden werden kann. Die Leute haben dafür Gebühren bezahlt, also haben sie auch das Recht, darauf zuzugreifen", erklärte der ORF-General.