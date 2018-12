"Wonder Woman 1984" ist abgedreht - Gal Gadot sagt danke

"Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot (33) feiert das Ende der Dreharbeiten zu der Fortsetzung "Wonder Woman 1984" und dankt ihrem Team. "Wir haben es geschafft", verkündete die Schauspielerin am Montag auf Instagram. Die Produktion an vier Schauplätzen in drei Ländern sei noch toller als der Originaldreh gewesen, jubelte Gadot.