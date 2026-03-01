Muthspiel im Konzerthaus: Im gemeinsamen Flow großer Erfahrung

Er hinterließ ein beglücktes Publikum: Für Wolfgang Muthspiel ist’s bereits der 41. Auftritt im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses und zugleich das Tournee-Finale mit seiner Dream-Band aus langjährigen US-Gefährten, dem Kontrabassisten Scott Colley und dem Schlagzeuger Brian Blade.

Kompakter Sound Neben einem Stück aus dem gemeinsamen Album-Erstling „Angular Blues“ aus dem Jahr 2020 und einem Solo des Gitarristen aus „Etudes/Quietudes“ (2024) steht überwiegend das Repertoire der aktuellen dritten Studio-CD „Tokyo“ auf dem Programm. Und damit das eher Unorthodoxe. Atmosphärisch heiter, fein nuanciert und voller gemeinsamer Inspiration zeigt sich im Trio – u. a. beim melodischen, scheinbar von Tonart zu Tonart gleitenden „Flight“ – eine tiefe musikalische Verbundenheit, wie sie sich nur bei einer beständig miteinander arbeitenden Band entwickeln kann.