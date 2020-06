Einfache Musik verkauft sich besser

Bei manchen Musikrichtungen änderte sich die instrumentale Komplexität während dieser gut 50 Jahre dramatisch, bei manchen kaum, berichten sie. So seien New Wave- und Disco-Musik in den 1970er Jahren auf der Komplexitätsleiter rasch nach oben geklettert und kurz darauf wieder auf ein niedrigeres Level gefallen. "Andere Stile wie 'Folk Rock' blieben jedoch auf konstant hohen Komplexitäts-Stufen", erklärten die Wissenschafter.

Entwickelt sich ein neuer Stil, springen immer mehr Musiker auf und die Vielfalt der Instrumente steigt, fanden sie heraus. Die Verkaufszahlen kletterten jedoch typischerweise dann in die Höhe, wenn die instrumentale Komplexität abnimmt. "Die Musik wird in Bezug auf die Instrumentation also immer schematischer und formelhafter, sobald der kommerzielle Erfolg einsetzt und ein Stil zum Mainstream wird", meinte Thurner im Gespräch mit der APA.

