Punschlaune, Hatzerl und Daubenjagd

Zwischen 17 und 18 Uhr kann man Punsch gegen eine Spende von 1,50 Euro trinken. Der Erlös kommt „Puls“ zugute, eine Initiative für die Erste Hilfe und gegen das Nichtstun. Den Konzertabend eröffnet Skero um 19 Uhr. Der heimische Rapper und langjähriges Mitglieder der Linzer Hip-Hop-Formation Texta geht seit 2009 mit viel Erfolg seiner Solokarriere nach und landete mit dem Song „Kabinenparty“ den Sommer-Hit des Jahres 2010. Mit seiner kürzlich gegründeten Band Müßig Gang hat er seinen Stil um eine traditionelle Note erweitert: das Wienerlied. Ähnlich ausdrucksstark und exzentrisch wird es das Duo König Leopold, bestehend aus Leo Riegler und Lukas König, bei ihrer Live-Show um 20.30 Uhr angehen. Dem Winter werden sie im südsteirischen Dialekt „Holt di Goschn“ entgegenbellen. Etwas anderes hat sich der auch gar nicht verdient.

Bis 23. Dezember kann man sich in sechs Eispavillons bei diversen Heißgetränken das Leben versüßen bzw. schöner trinken. Satirisch böse wird es am 4. Dezember beim Auftritt von maschek, ebenfalls im Haupthof bei freiem Eintritt. An den restlichen Abenden werden diverse DJs den Hof im Museumsquartier mit Hintergrundmusik beschallen.