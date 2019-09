"Willkommen Österreich"-Reporter Peter Kliens neue Show

Wer Peter Klien schon einmal Schläge angedroht hat? Ein wildgewordener FPÖ-Fan, der für seine Partei in die Bresche springen wollte, als der Satiriker mit seinen blöden Fragen bei einer blauen Veranstaltung auftauchte. Stermann und Grissemann nicht? „Nein“, versichtert Klien, der den beiden Dienstagnacht-Stars nun am Donnerstag Konkurrenz macht: „Ich bin im September sogar in ihre Sendung eingeladen.“

Bei „Willkommen Österreich“ agierte er als Gagschreiber und wurde auch vor der Kamera zu einem beliebten Fixpunkt, der im Internet eifrig geteilt wurde. Mit ORF-Mikro und gespielt ernster Miene fragte er etwa die Grüne Eva Glawischnig, ob nicht alles anders gekommen wäre, wenn sie mit dem FPÖ-Hardliner Herbert Kickl in der gemeinsamen Schulzeit geschmust hätte. Eine Tätigkeit, die er am Mittwochvormittag so beschrieb: „Ich schalte auf Autopilot und lasse die Sau raus.“ Mehrere Parteitage und Wahlen später ist Klien reif für eine eigene Show. Die heißt – Achtung, Seitenhieb – „Gute Nacht Österreich“ und startet am kommenden Donnerstag um 21.55 Uhr auf ORF1. Ein Abtrünniger sozusagen.

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist: Der Reporter wird nur mehr selten und bei ausgewählten Events auftreten, gesteht Klien. Und das auch nur, weil sowohl Publikum als auch er an der Figur so hängen. Eigentlich hätte sie ganz gestrichen werden sollen.

Soviel zur Nostalgie – es gibt aber guten Grund, freudig nach vorne zu blicken, wie sich bei der Präsentation der Show am Mittwochvormittag zeigte. In „Gute Nacht Österreich“ folgt Klien den Spuren internationaler Vorbilder, die ernste (politische) Sachverhalte in einzigartige Wuchteln verwandeln. Als Inspirationen nennt er Stephen Colbert genauso wie Harald Schmidt.