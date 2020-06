William S. Burroughs: König der Beatniks

William Seward Burroughs wurde am 5. Februar 1914 in St. Louis, Missouri, geboren. Er studierte an der Eliteuniversität Harvard Allgemeine Semantik und Medizin und graduierte 1936. Ein Jahr später reiste er quer durch Europa, machte auch in Österreich Halt und schrieb sich für kurze Zeit an der Universität Wien ein. In der Bundeshauptstadt lernte er seine erste Frau Ilse Klapper kennen. Sie war Jüdin und musste vor den Nazis flüchten. Deshalb heirateten die beiden in Kroatien, damit Klapper eine Aufenthaltsbewilligung in den USA bekam. Zurück in Amerika schlug sich Burroughs unter anderem als Kammerjäger, Barmixer, Journalist und Privatdetektiv durch, bis er 1942 seinen Militärdienst ableistete.