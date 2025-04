„Wiener Realismus“ im MUSA: Die Kreatürlichkeit des Menschen

Wer sich trotz des unaufgeregten Titels nicht vom Besuch abbringen lässt, wird seine Überraschung erleben: So viel Fleisch – üppig, deformiert, unansehnlich, zur Schau gestellt wie auch am Haken – hat man schon länger nicht gesehen.

Kritische Antithese

In den frühen 1950er-Jahren formierte sich, so liest man im ausführlichen Katalog, eine lose, links bis kommunistisch orientierte Künstlergruppe mit kritischer Haltung gegenüber nachfaschistischen Tendenzen sowie sozialen Missständen aller Art. Der „Wiener Realismus“ verstand sich somit als Antithese zur plakativen, am Kunstmarkt höchst erfolgreichen „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ – und mehr noch als Antithese zur angesagten Abstraktion, wie sie von den Künstlern der Galerie nächst St. Stephan (darunter Arnulf Rainer) vertreten wurde.

Den Kern der Wiener Realisten bildeten Georg Eisler, Hans Escher, Alfred Hrdlicka, Fritz Martinz und Rudolf Schönwald – durch die Bank Männer. Auch Rudolf Schwaiger, Schüler von Fritz Wotruba, und Adolf Frohner, der sich zwischendurch als Aktionist versucht hatte, wurden der Gruppe zugeordnet. Später kamen ein paar Frauen hinzu, darunter Florentina Pakosta.

„Realismus“ verstand man als Haltung, nicht als Stil: Man äußerte sich über die immer gegenständliche Kunst gegen die Ausbeutung und Unterdrückung der Schwachen, indem „die Kreatürlichkeit des Menschen“ in den Vordergrund gestellt wurde – samt Begehren, Leid, Einsamkeit und existenziellen Herausforderungen. Am realistischen Abbild hatten die Künstler wenig Interesse, ihnen ging es um die Übersteigerung der Realität, um „eine in die Unwirklichkeit gesteigerte Wirklichkeit“ bis hin zur Groteske und Karikatur.