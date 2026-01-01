Der russische Dirigent Tugan Sokhiev dirigiert das Neujahrskonzert 2027. Das gaben die Wiener Philharmoniker am Donnerstag begannt. Sokhiev steht damit erstmals am Pult des prominenten Konzertes. Er folgt auf Yannick Nézet-Séguin.

2025 dirigierte Sokhiev neben Abokonzerten der Philharmoniker und einer Europa Tournee zum ersten Mal das Sommernachtskonzert sowie das Johann Strauß Geburtstags-Galakonzert "Alle 100 Jahre wieder", hieß es in der Aussendung. "Tugan Sokhiev ist uns seit dem Jahr 2009 musikalisch und freundschaftlich sehr verbunden. Bei unseren ersten Auftritten ist sehr schnell ein großes gegenseitiges musikalisches Vertrauen und Verständnis da gewesen, das sich seitdem kontinuierlich vertieft und weiterentwickelt hat", so der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer. "Wir sehen unseren künftigen Projekten und dem nächsten Neujahrskonzert mit großer Freude entgegen."

Tugan Sokhiev stammt nicht aus einer der Kulturmetropolen des Riesenreiches Russland, sondern von dessen Rand, konkret aus Nordossetien. Dort lernte der Bub zunächst Klavier, bevor er noch im Teenageralter die Tasten gegen den Dirigentenstab tauschte. Es folgte das Studium am Konservatorium Sankt Petersburg - doch der Schritt ins Ausland ließ nicht lange auf sich warten. Bereits 2001 wurde Sokhiev zum Musikdirektor der Welsh National Opera ernannt, dem sich 2008 jener beim Orchestre National du Capitole de Toulouse anschloss. Auch Deutschland lockte Sokhiev, wo er ab 2012 (bis 2016) den Posten des Chefdirigenten des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin in Nachfolge von Ingo Metzmacher innehatte.