Wiener Philharmoniker: Klarinettist Peter Schmidl gestorben

Der Klarinettist Peter Schmidl, Doyen der Staatsoper und einstiger Geschäftsführer der Philharmoniker, ist am 1. Februar mit 84 Jahren gestorben.

Zunächst erhielt er, am 10. Jänner 1941 in Olmütz geboren, Klavierunterricht; in den 1960ern studierte er am Max Reinhardt Seminar Schauspiel und Regie. Dann holte ihn die Familientradition ein: Schon Großvater Alois und Vater Viktor waren Erste Klarinettisten der Philharmoniker gewesen.

Ab 2007 sollte er (unter Intendant Jürgen Flimm) Konzertchef der Salzburger Festspiele werden. Doch wenige Monate nach der Designierung zog er sich zurück. 2010 ging Schmidl in den Ruhestand.