Wiener Konzerthaus: Christian Konrad neuer Präsident

Das Direktorium der Wiener Konzerthausgesellschaft hat Montag den ehemaligen Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad zum Präsidenten des Vereins Wiener Konzerthausgesellschaft gewählt. Er tritt die Nachfolge der verstorbenen Präsidentin Theresa Jordis an. Konrad nimmt die Herausforderung an, gemeinsam mit Intendant Matthias Naske und den gewählten Vizepräsidenten Claus Raidl, Johanna Rachinger und Christian Kuhn sowie den Mitgliedern des Direktoriums an einer starken Zukunft für das hundert Jahre alte Konzerthaus zu arbeiten. Alle Mandate laufen bis 2018.