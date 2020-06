Wiener Festwochen: Leysen wird Schauspieldirektorin

Frie Leysen, Jahrgang 1950, zähle "zu den erfahrensten Persönlichkeiten der internationalen Theaterszene", hieß es in der Aussendung der Festwochen. "Zu einem Zeitpunkt, als sich in Belgien der Dauerkonflikt zwischen Flamen und Wallonen zuspitzte, arbeitete sie konsequent und erfolgreich mit den Mitteln der Kunst für Integration und Verständigung."



1980 bis 1991 baute Leysen das internationale Kunstencentrum deSingel in Antwerpen auf. 1992 gründete sie in Brüssel das multidisziplinäre Kunstenfestivaldesarts, das sie über zehn Jahre leitete und zu einem einflussreichen Player der Festivallandschaft machte. In neun arabischen Städten organisierte sie 2007 das Festival "Meeting Points 5".

2010 gestaltete sie als Programmdirektorin das Festival "Theater der Welt" in Mülheim und Essen. Im Herbst 2012 verantwortet sie als künstlerische Leiterin das Festival "Foreign Affairs" der Berliner Festspiele.