Wiener Aktionismus soll fixe Ausstellungsräume bekommen

Die Pläne des Sammlers und Galeristen Philipp Konzett für permanente Ausstellungsräume zum Wiener Aktionismus konkretisieren sich: Bereits Anfang des kommenden Jahres sollen in der Weihburggasse in den ehemaligen Räumen der Galerie Mauroner dementsprechende Ausstellungsflächen eröffnet werden, berichtet die Presse. Konzett hatte die Sammlung aus Otto Muehls Kommune am Friedrichshof gekauft. Leiten soll das Museum die Nitsch-Expertin Julia Moebus-Puck, Chefkuratorin soll Eva Badura-Trisk werden.