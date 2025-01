Wien Museum: Bunzl und Schwarz als Direktionsduo wiederbestellt

Das derzeitige Leitungsduo des Wien Museums bleibt dem Haus am Karlsplatz erhalten: Der künstlerisch-wissenschaftliche Direktor Matti Bunzl und Finanzdirektorin Christina Schwarz sind von der Wiener Landesregierung wiederbestellt worden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die fünfjährigen Funktionsperioden beginnen mit 1. Oktober 2025 (Bunzl) bzw. 4. April 2026 (Schwarz). Erst im Dezember 2023 war das Wien Museum nach mehrjähriger Generalsanierung wiedereröffnet worden.