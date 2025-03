Herman van Veen: "Wenn ich nicht mehr singe, bin ich tot“

Die Seele berührend

Hat er Antworten auf die stark eingetrübte weltpolitische Wetterlage? „Bequeme Botschaften, fertige Rezepte kann keiner von mir erwarten“, sagt er im KURIER-Gespräch. „Ich kann nur springen – leider nicht fliegen.“ Aber jeden berührend, der jemals mit ihm in Berührung gekommen ist.

Er singt Lieder von der Liebe, ohne kitschig zu sein, kann mit wenigen Worten große Emotionen transportieren und das Alltägliche in etwas Außergewöhnliches verwandeln, indem er tragikomische Geschichten erzählt, die einen in den Gemütszustand nachdenklicher Heiterkeit versetzen.

Rätselhaft, lustig, verrückt, abgründig, anarchisch, kindlich, geistreich. Herman van Veen ist alles, macht alles. Das Motto seiner unplugged Shows ist seit Langem unverändert: „Bei uns explodiert die Stille.“

Was auch immer van Veen anfängt, hat als Ingredienzien Ironie und Selbstironie, auch schwarzen Humor, Sarkasmus und Spott, aber vor allem aufmerksame Teilnahme, ohne allzu melancholisch und sehnsüchtig zu wirken. In „Solange es leicht ist“ (Knaur Verlag) hat er in Anekdoten augenzwinkernd über die Aspekte des Älterwerdens erzählt: die Gebrechen, die Verluste, die geistigen und seelischen Entwicklungen, aber auch darüber, was ihn jung hält und Kraft verleiht in dieser Lebensphase.

„Viel Zukunft habe ich nicht mehr“, sagt er. „Aber es ist doch Zeitverschwendung, darüber zu grübeln, was war und darüber nachzudenken, was man später machen will. Mach es jetzt, sei jetzt glücklich, rieche jetzt die Blumen. Wir haben nur heute.“