Wien ist diese Woche im Lesefieber

In Österreich werden traditionell am liebsten Bücher unter den Weihnachtsbaum gelegt. Wer also noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, sollte sich Österreichs größtes Lesefest, die Buch Wien 2012, nicht entgehen lassen. Bis zum 25. November dreht sich nämlich in der Bundeshauptstadt alles um das geschriebene Wort. Am Montag ist zunächst einmal die sogenannte Lesefestwoche gestartet.

Dabei wird unter anderem in Wiener Theatern, Kinos und Buchhandlungen aus den neuesten Veröffentlichungen rezitiert. Zur Eröffnung wurde der amerikanische Soziologe und Historiker Richard Sennett mit seinem Buch „Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält“ eingeladen. Er sagte kurzfristig wegen Gesundheitsproblemen ab. Alfred Gusenbauer und Konrad Paul Liessmann sind in Otto Wagners Postsparkassen-Hauptgebäude eingesprungen und diskutierten Sennetts Thesen.