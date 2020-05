Wien ist als Filmkulisse begehrt wie nie zuvor

Wien gewinnt für Filmschaffende offenbar immer weiter an Attraktivität: Denn die Vienna Film Commission, die heuer ihr fünfjähriges Bestehen feiert, verzeichnet seit ihrer Gründung 2009 einen steten Anstieg an eingereichten Filmprojekten. „2013 war für uns ein wirklich sehr erfreuliches Jahr. Das Drehaufkommen in der Stadt ist noch deutlich angestiegen. Für insgesamt 343 Filmprojekte sind Ansuchen hereingekommen, das ist eine Steigerung von 5,5 Prozent. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt die Früchte unserer Aufbauarbeit ernten“, erläuterte Geschäftsführerin Marijana Stoisits am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Die Institution, die im Grunde deshalb geschaffen wurde, „weil es so viele Klagen aus der Branche gab, wie unübersichtlich und kompliziert alles ist“, sieht sich als Vermittler zwischen Filmschaffenden und den jeweils zuständigen Behörden.

„Wenn eine Produktionsfirma noch eine Institution der Stadt im Rücken hat, ist vieles möglich, das sonst nicht umsetzbar wäre“, betont Stoisits. Die Vienna Film Commission unterstützt aber nicht nur große Produktionsteams aus Europa oder Hollywood, sondern auch Auszubildende. „Gerade jene, die noch ganz am Anfang stehen, brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit.“