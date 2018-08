Wiederanstellung mit fürstlichem Gehalt für ORF-Mann Strobl

Ein Comeback durch die Hintertür ist es nicht gerade. „Skandal“ trifft es auch nicht, aber die betreffende Person polarisiert, das ist am Küniglberg bekannt: Pius Strobl, einst Kommunikationschef des ORF (bis er über einen „Abhörskandal“ stolperte) und seit längerem extern beauftragter Koordinator des Bauprojekts Küniglberg neu ist seit 1. Juli wieder im ORF angestellt.

Für ein fürstliches Gehalt: 20.000 Euro soll er monatlich kassieren, erfuhr der KURIER. Strobl selbst spricht von einem Gehalt „eher in Höhe von Landesdirektoren“ (was in etwa dieselbe Größenordnung ist, Anm.). Er mache den Job „seit Längerem extern“, beauftragt sei seine Agentur gewesen. Für ihn habe ein Anstellungsverhältnis „keinen Vorteil“, betont Strobl. Vielmehr sei damit ein Formalakt erfolgt, den der Stiftungsrat eingefordert habe. Auch der Rechnungshof habe durchklingen lassen, dass es aus Haftungsgründen nicht ideal sei, einen externen Koordinator für das Bauprojekt zu haben.