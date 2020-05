Wieder fit: Udo Jürgens startete Tournee

Begleitet wird Jürgens - wie schon seit vielen Jahren - vom Orchester Pepe Lienhard. Dabei vergisst der Schlagerstar auch nicht, einigen Musikern Raum für Soloeinlagen zu geben und sie anschließend gebührend zu beklatschen.



In der ersten Hälfte des Konzerts konzentriert sich der Österreicher auf Lieder von seinem aktuellen Album "Der ganz normale Wahnsinn", dem Motto seiner Tour. Darunter sind Liebeslieder wie "Die Frau, die ich nie traf", aber auch Gesellschaftskritisches wie "Du bist durchschaut" - ein Stück, in dem er unter anderem den Umgang mit persönlichen Daten im Internet kritisiert. "Der Mann mit dem Fagott", der Leitsong aus seinem gleichnamigen autobiografischen Film, lebt vor allem von den eingeblendeten Szenen auf der riesigen Videoleinwand.



Auf seine alten Hits, bei denen natürlich die beste Stimmung aufkommt, muss das Publikum bis zum letzten Drittel des Konzerts warten. Dann aber hält es bei "Ich war noch niemals in New York", "Aber bitte mit Sahne" oder "17 Jahr, blondes Haar" viele Zuschauer nicht mehr auf den Sitzen. Zur Zugabe - unter anderem " Merci Chérie" - kommt Jürgens wie üblich im weißen Bademantel auf die Bühne. "Ich weiß nicht, warum manche Kollegen immer sagen: "Ach, die alten Sachen singe ich nicht mehr, das hängt mir zum Hals raus"", meint er. "Ich bin für jedes alte Lied dankbar, das ich habe."

Die Tournee führt Udo Jürgens in den kommenden Wochen und im Herbst durch insgesamt 50 Städte. Die ausgefallenen Konzerte in Suhl, Magdeburg und Hannover sowie der ursprünglich in Berlin geplante Tourauftakt werden im März nachgeholt. Nach Österreich kommt Udo Jürgens ebenfalls im März - am 8. März spielt er in Graz, am 10. in Salzburg, am 11. in Linz und am 13. März in der Wiener Stadthalle.



(Von Petra Albers/dpa)