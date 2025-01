"Whiskey on the Rocks": Die lustigste Atomkrise, seit es Kalte Kriege gibt

Eigentlich sind Kapitän Peskows Töchter schuld. Von Sehnsucht nach ihnen übermannt, verbietet der Seemann seinen Matrosen, die Geburt der Tochter des politischen Offiziers Tarasenko mit Milch zu feiern. Rasch holen alle ihre Wodkaflaschen aus den Verstecken und es wird gebechert, als gäb’s kein Morgen. Das gibt es aber – und an dem Morgen ist das russische U-Boot recht ordentlich vom Weg abgekommen. „Es könnte sein, dass wir uns in Schweden befinden“, sagt kleinlaut jener Mann, der sich im Wodkadunst etwas bei den Koordinaten vertan hat. Das Problem ist: Das U-Boot sitzt fest. Zweites Problem: Das Ganze findet in einer superheißen Phase des Kalten Kriegs 1981 statt. Stichwort: Atomwaffen.

Die neue Serie „Whiskey on the Rocks“ auf Disney+ basiert auf einer wahren Begebenheit – nimmt sich aber sehr viele kreative Freiheiten. Unter anderem dürfte die S-363 sich damals nicht ganz so unabsichtlich in schwedischen Ostseegewässern herumgetrieben haben. Aber das ist nicht lustig. Und die schwedische Satireserie ist das sehr wohl, geschrieben hat sie Jonas Jonasson („Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“). Schwedens Ministerpräsident Thorbjörn Fälldin (Rolf Lassgård, bekannt als „Wallander“ und „Ein Mann namens Ove“) mus jetzt verhindern, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Sabotiert wird er von seinem obersten Militär, der den Russen am liebsten sofort einen Vergeltungsschlag vor den Latz knallen will.