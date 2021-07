"Wetten, dass ..?": Duo oder Trio

Würden Sie die Nachfolge annehmen?", fragte Gottschalk Hape Kerkeling bei seiner vorletzten "Wetten, dass..?"-Show live und hochoffiziell auf dem Wettsofa. Doch der als Top-Favorit gehandelte Entertainer sagte am Samstagabend überraschend ab: "Nein, ich möchte nicht." Damit geht es für das ZDF in einen neue Runde der Nachfolger-Suche für Thomas Gottschalk. "Die haben tatsächlich keinen Plan B", wird ein ZDF-Mitarbeiter auf Bild.de zitiert. Alle im Sender glaubten, dass die Sache mit Kerkeling so gut wie fix sei, die Chefs hätten ihnen erst eine Stunde vor der Show von der Absage erzählt, so der ZDF-Mitarbeiter zur Zeitung. Nur Programmdirektor Thomas Bellut wusste schon einige Tage vor der Live-Absage in "Wetten, dass ..?, dass Kerkeling den Job nicht machen will. Wie es weitergeht, wisse Bellut nun selbst nicht.



"Egal wer jetzt noch die Show macht - der wird immer eine Notlösung sein, immer nur 2. Wahl", wird ein Manager zitiert. "Die großen Namen kriegen die nicht mehr."