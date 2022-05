Wenn Strauss in aller Pracht erklingt und ein Klavier seine Debütantenprüfung besteht

Was für eine Konstellation! Der erste der beiden Strauss gewidmeten Gastspielabende dieses deutschen Weltorchesters bestach mit Opulenz und einem wirklichen Ereignis. Das manifestierte sich bei der „Burleske für Klavier und Orchester in d-Moll“. Ein Bravourstück für Pianisten. In diesem Fall eine Prüfung für einen Debütanten.