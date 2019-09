Weltklassebläser beim Festival "Jazz & Wein“

Am Freitag gastiert mit dem aus Puerto Rico stammenden Altsaxofonisten Miguel Zenón einer der einflussreichsten Jazzmusiker der jüngeren Generation im Kulturzentrum. U. a. hat er den Österreicher Hans Glawischnig (Bass) im Quartett und seine CD „Sonero: The Music of Ismael Rivera“ im Gepäck.

Ein Festival-Höhepunkt kommt aus Finnland, wo mit der Espoo Big Band eines der innovativsten Jazzorchester Europas beheimatet ist. Es wird die von Spielwitz, Humor und Energie strotzende „ Espoo Suite“ – eine auch auf CD erhältliche Hommage an die Freundschaft – vorstellen.

Der in Brooklyn geborene 33-jährige Tenorsaxofonist Noah Preminger – Filmregielegende Otto Preminger war ein Cousin seines Großvaters – überzeugt durch reife Prägnanz, enorme Ideenvielfalt und mit klingenden Reflexionen über den Tod. Auch auf seiner aktuellen CD „After Life“.

Virtuos-sehnsuchtsvolle Klangreisen darf man vom Quintett des US-Amerikaners Tom Harrell erwarten, dem „musikalischen Leitfossil an Trompete und Flügelhorn“, so Otmar Klammer, der noch einen Superlativ bemüht:

Ivo Papasov, „der größte aller Klarinettisten“ und „König der Hochzeitsbandmusik“, bei dem verschiedene Kulturströme des Balkan ineinanderfließen, bestreitet mit seiner Wedding Band am Sonntag zum Festival-Finale die traditionelle Matinee im Weingartenhotel Harkamp.

