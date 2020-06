Weltexpo: Österreich stellte Kulturprogramm vor

Von klassischer Musik über Design, Kunst bis Kino: Während der sechsmonatigen Weltexpo vom 1. Mai bis 31. Oktober zeigt Österreich in Mailand ein umfangreiches Kulturangebot. Zu den Highlights zählen zwei Konzerte der Wiener Philharmoniker unter dem Dirigat von Mariss Jansons am 25. Juni und am 26. Juni an der Scala. Aufgeführt wird Gustav Mahlers dritte Symphonie.

Die österreichischen Events im Rahmen der Weltausstellung wurden am Samstag bei einer Veranstaltung in Mailand vorgestellt. So ist in der Mailänder Galerie San Fedele vom 15. Mai bis zum 15. Juli eine Ausstellung zu Ehren Arnulf Rainers geplant. Österreichische Filme stehen im September beim " Milano Film Festival" im Rampenlicht.

Vom 25. Juni bis zum 5. Juli präsentiert Österreich im Design-Museum der Mailänder Triennale eine Reihe zeitgenössischer Werke im Bereich Kunst und Architektur. Sechs zeitgenössische Künstler werden ihre Werke im österreichischen Pavillon zeigen. Sie befassen sich mit dem Thema Luft, das Österreich bei seinem Expo-Auftritt in den Vordergrund stellt.