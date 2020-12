Weihnachtshits: Pensionsvorsorge und Millionen-Business

„Last Christmas“ allerdings, hat George Michael alleine verfasst. 1984 innerhalb einer Stunde im Hause seiner Eltern: „Wir hingen auf der Couch herum, während der Fernseher lief“, erinnert sich Ridgeley. „Fast unbemerkt schlich sich George hinauf in sein Zimmer. Dann kam er runter und war so aufgeregt, als hätte er Gold gefunden. Wir gingen zusammen rauf, und er spielte mir das Intro und die Melodie zu ,Last Christmas´ vor. Für mich war das wie ein Wunder. In gewissem Sinne hatte er tatsächlich Gold gefunden.“

Geschätzte neun Millionen Euro gehen von diesem musikalischen Goldstück jährlich an die Erben des am 25. 12. 2016 verstorbenen Stars – an seine Familie und Schwester Yioda, die in Michaels Testament die Hauptbegünstigte war.