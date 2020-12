Tipps für schöne Feiertage im Lockdown

Ein magischer Spieleabend

Du möchtest an den Feiertagen mit deiner Familie in eine magische Welt entführt werden und dabei in einem Spiel deine Geschwister besiegen? Dann ist Wizard von AMIGO genau das richtige für dich. In diesem strategischen Kartenspiel kann jeder Lehrling seine Gabe der Vorhersehung beweisen. Da in dem Spiel voller Elfen und Magier aber nur einer gewinnen kann, kann es auch in der festlichen Zeit zu Diskussionen kommen. Aber was tut man nicht alles, um dem Trubel der realen Welt zu entkommen? Larissa Kainzner