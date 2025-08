„Weapons“: Ein böses Spiel mit der kollektiven Paranoia

In so einem Ambiente spielt dieser Horrorfilm und setzt kollektive Paranoia geschickt als Waffe ein. Die Handlung beginnt einen Monat nach dem mysteriösen wie spurlosen Verschwinden einer ganzen Schulklasse. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die Kinder – alle im Teenager-Alter – eines Nachts mit ausgestreckten Armen durch die dunklen Straßen rennen. Lautlos. Einem unbekannten Ziel entgegen.

Verwirrte Eltern diskutieren in Bürgerversammlungen hysterisch über angebliche Tatsachen-Berichte von ähnlichen Vorfällen, die sie auf Fox News gesehen haben. Ängste werden aufgegriffen, die von Medien heute nicht nur in Amerika geschürt werden: Die Angst vor Massenverführungen durch soziale – oder besser: unsoziale - Medien.

Hilflosigkeit

Da die verschwundenen Kinder alle in derselben Klasse waren, fällt der Verdacht auf die Lehrerin. Die nette junge Frau mit einem geheimen (?) Alkoholproblem will dem Rätsel auf eigene Faust nachgehen. Der Vater eines der vermissten Kinder will ihr dabei helfen. Genaugenommen will er sie im Auge behalten, weil er davon überzeugt ist, dass sie am kollektiven Verschwinden nicht unbeteiligt ist. Der örtliche Streifenpolizist, der selbst einige Geheimnisse zu hüten scheint, und eine Schülerin der verschwundenen Klasse, die rätselt, warum sie immer noch da ist – sie beteiligen sich am Suchtrupp. Mehr zu verraten, würde dem Film den Überraschungsmoment nehmen.