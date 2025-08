"Was uns verbindet": Familie kann so viel mehr sein als Vater, Mutter, Kind

Ein nächtliches Klopfen an ihrer Tür ändert alles. Die hochschwangere Cécile braucht sie, um auf den sechsjährigen Elliott aufzupassen, während sie und ihr Mann Alex ins Krankenhaus zur Entbindung fahren. Sandra, alleinstehend und bewusst kinderlos, ist verlegen und unsicher, erklärt sich aber bereit, sich um den Buben zu kümmern. Er erweist sich als pflegeleicht und aufgeweckt, und so kommen die beiden ganz gut zurecht.

Von einem Moment auf den anderen ist alles anders

24 Stunden später steht Alex wieder vor Sandras Wohnungstür. In Tränen. Cécile hat die Geburt ihres zweiten Kindes nicht überlebt. Obwohl Sandra von Natur aus zurückhaltend und sehr unabhängig ist, berührt sie die Notlage des so plötzlich verwitweten Alex, der nun auch noch ein Neugeborenes allein großziehen muss. Sie bleibt also auch in den folgenden Wochen die wichtigste Bezugsperson für den kleinen Elliott. Der Vater ist zunächst wenig erfreut. Aber im Laufe von zwei Jahren entwickelt Sandra tatsächlich eine immer engere Beziehung zu Alex, Elliot und Baby Lucille. Sie wird auch mit der Mutter der Verstorbenen – Elliotts Großmutter - vertrauter.