Warum ein neuer Gigant im US-TV entsteht

Die aggressive Ankaufspolitik hat aber einen defensiven Beigeschmack. Denn die Kabelnetzbetreiber rüsten sich mit diesen Fusionen genau gegen jene Internetkonkurrenz, die ihnen die Seher abspenstig macht. Denn je mehr Zuseher ein Kabelnetz in die Wagschale werfen kann, desto bessere Deals kann es mit jenen ausverhandeln, die auf der Gewinnerseite des Medienwandels sitzen: Mit den TV-Produzenten nämlich. Die haben immer mehr Optionen, wem sie ihre Programme verkaufen können. Und dadurch eine bessere Verhandlungsbasis, wenn es ums Geld geht. Dementsprechend in die Höhe geschnellt sind die Preise, die Netzbetreiber für Programme zahlen sollen. An „New Charter“ wird künftig jedenfalls niemand vorbeikommen.