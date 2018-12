Wanda live in der Arena: Himmlisches Überraschungskonzert

„Ich bin schon im Himmel, ich will nicht mehr hin“, schreit Marco Wanda ins Publikum, bevor er „Schickt mir die Post“ anstimmt. In dem Song seiner Band Wanda wünscht er sich, schnell und bequem dorthin zu kommen. Aber das hier ist das FM4-Überraschungskonzert einer Band, die gewohnt ist, bei Festivals oder in der Stadthalle die Massen zu begeistern – in einem exklusiven Rahmen für rund 1000 ausgewählte Zuschauer in der Wiener Arena.

Jeder der hier ist, weiß, dass es ein Privileg oder zumindest ein exzeptioneller Zufall ist, dabei sein zu können. Entsprechend ist die Stimmung von Anfang an himmlisch.