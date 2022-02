Vorspiel, Licht und Sonne: Ballett der Begegnungen

Ballettdirektor Martin SchlĂ€pfer legt ein rasantes Tempo und ein enormes Pensum fĂŒr die TĂ€nzerinnen und TĂ€nzer des Wiener Staatsballetts vor, wenn es um die Erneuerung und Erweiterung des Repertoires geht.

Schon zwei Wochen nach der letzten Premiere in der Staatsoper ging es am Mittwoch in dem Dreiteiler „Begegnungen“ mit einer ErstauffĂŒhrung und zwei UrauffĂŒhrungen in der Volksoper weiter.