Vor 40 Jahren geraubter Gauguin in Italien aufgetaucht

44 Jahre nach dem Diebstahl zweier Gemälde von Paul Gauguin und Pierre Bonnard in London sind die Werke nun in Italien aufgetaucht. Carabinieri konnten die wertvollen Bilder in der Wohnung eines ahnungslosen Arbeiters auf Sizilien aufspüren, der sie in den 70er Jahren für eine Bagatellsumme erworben hatte, teilte das italienische Kulturministerium am Mittwoch mit.

Kulturminister Dario Franceschini schilderte die "abenteuerlichen" Etappen der Fahndung nach den Werken der beiden französischen Post-Impressionisten bei einer Pressekonferenz in Rom. "Fruits sur une table ou nature au petit chien" heißt das Gemälde von Paul Gauguin aus dem Jahr 1889, das von den italienischen Carabinieri wiedergefunden wurde. Es war mit Bonnards Werk "La femme aux deux fauteuils" im Juni 1970 aus einer Luxusresidenz im Londoner Regent's Park gestohlen worden. Der Wert des Gauguin-Gemäldes wird auf rund 35 Millionen Euro geschätzt, berichtete Franceschini. Bonnards Gemälde sei ungefähr 600.000 Euro wert.