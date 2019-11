Von Oper bis Dragshow: Die Kritiken vom Wochenende

Im Musikverein gedachte man am Wochenende dem Dirigenten Claudio Abbado, Chansonnier Tim Fischer gastierte im Theater Akzent und Martin Puntigam präsentierte Trash-Comedy im Kabarett Niedermair.

An der Wiener Staatsoper wurde Manfred Trojahns " Orest" aufgeführt, am Stadttheater Klagenfurt steht Giuseppe Verdis " Simon Boccanegra" am Spielplan und Gaspare Spontinis Oper "La Vestale" ist am Theater an der Wien zu sehen.

Die gesammelten Kritiken lesen Sie in diesem Artikel.